“Con DATA, Michoacán se pone a la vanguardia nacional y le cumple a las y los estudiantes michoacanos”: Jesús Mora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 14:05:22

Morelia, Michoacán, 16 de marzo del 2026.- Esta semana inicia en Michoacán la entrega del programa DATA, una estrategia pionera a nivel nacional que garantizará acceso a conectividad y herramientas digitales a más de 107 mil estudiantes de nivel medio superior y superior en todo el estado. El programa forma parte del Plan Michoacán, la ruta de desarrollo impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para reducir brechas sociales y ampliar oportunidades para las y los jóvenes.

El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, destacó que DATA representa una política pública innovadora que coloca a Michoacán a la vanguardia nacional en materia de inclusión digital educativa.

“Con el programa DATA, impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, estamos cerrando la brecha digital y ampliando oportunidades para más de 107 mil estudiantes que hoy podrán contar con herramientas tecnológicas para continuar su formación académica”, señaló.

Mora explicó que los beneficiarios son estudiantes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades, quienes comenzarán a recibir los apoyos a partir de esta semana en distintos puntos del estado.

Subrayó que esta política pública forma parte del Plan Michoacán, una estrategia integral que busca fortalecer el desarrollo del estado a través de la educación, la infraestructura y la ampliación de derechos.

“El acceso a internet y a las herramientas digitales ya no puede ser un privilegio. Hoy es una condición indispensable para estudiar, investigar y prepararse para el futuro, y por eso este programa representa una inversión directa en el talento y el porvenir de las juventudes michoacanas”, afirmó.

Asimismo, informó que la convocatoria se ampliará para que más jóvenes puedan registrarse y acceder al programa, con el objetivo de que cada vez más estudiantes cuenten con este apoyo.

Finalmente, reiteró que DATA demuestra que cuando se gobierna con visión social y se pone a las juventudes en el centro de las políticas públicas, es posible construir un estado con más oportunidades, innovación y desarrollo para todas y todos.