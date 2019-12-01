Otro descarrilamiento de tren en México: unidad cargada de maíz se accidenta en Culiacán

Otro descarrilamiento de tren en México: unidad cargada de maíz se accidenta en Culiacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 13:47:25
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Culiacán, Sinaloa, a 16 de marzo 2026.- Un tren privado cargado con maíz se descarriló en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes el ferrocarril circulaba sobre la Avenida Federalismo cuando al llegar al puente del túnel se venció sobre uno de sus costados.

Varios vagones perdieron sus cargas de maíz amarillo, por lo que se estiman pérdidas millonarias para la empresa.

Tras el accidente, personal de Ferromex y elementos de diversas corporaciones aseguraron el área para la limpieza de los granos y el remolque de los vagones volcados.

Cabe señalar que, no se registraron personas lesionadas, en tanto que se desconoce la causa del percance.

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