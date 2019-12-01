Con conferencias, conmemoran Día de la Familia en Michoacán en Congreso del Estado

Morelia, Michoacán, a 06 de marzo de 2026.- En el marco de la celebración del Día de la Familia en Michoacán, legisladores coincidieron al señalar que al fortalecer a las familias, se fortalece al estado, y refrendaron su compromiso para colocarlas en el centro las políticas públicas, para que éstas tengan más tiempo de calidad, se mantengan unidas y cuenten con espacios dignos para convivir.

“Desde la Comisión de la Familia asumimos este reto con convicción. Queremos escuchar a la sociedad, conocer sus ideas, aprender de sus experiencias y traducir todo ello en leyes que verdaderamente respondan a la realidad de las personas, porque las mejores políticas públicas nacen cuando el gobierno escucha y cuando la ciudadanía participa”, destacó la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado.

La presidenta de la Comisión de la Familia, al dar la bienvenida a los asistentes del evento que en su segunda edición contó con el lema “La familia es Primero”, destacó que en el Congreso del Estado se tiene el compromiso de legislar para mejorar las condiciones en las que viven las personas y resaltó que las coincidencias entre las distintas autoridades y la sociedad civil, demuestran que sí es posible construir soluciones cercanas y reales para la población.

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García puntualizó que cuando se cuida a las familias se cuida el futuro del estado y del país; “mientras existan familias que eduquen con amor, que trabajen con dignidad y que enseñen a sus hijos a ser buenas personas, siempre habrá la esperanza de tener un mejor Michoacán para todos”.

En evento en el que Cecilia Romero dictó una conferencia, Baltazar Gaona instó a que en el Congreso del Estado, se legisle con el propósito de fortalecer a las familias michoacanas, pensando en las niñas y en los niños que merecen crecer con amor y con oportunidades, considerando a la familia como el mayor patrimonio de la sociedad.

Por su parte, la diputada Belinda Hurtado Marín señaló que cuando las políticas públicas colocan a la familia en el centro, no sólo se atiende una agenda social, sino que se construye un mejor país para todas y para todos. “Fortalecer a la familia es fortalecer el futuro de México y de Michoacán”.

En el evento en el que también estuvieron presentes los diputados José Antonio Salas Valencia, Alfonso Chávez Andrade y Santiago Sánchez Bautista, destacó que en el Congreso del Estado se tiene el compromiso de impulsar iniciativas que respondan a las necesidades reales de la sociedad, por lo que seguirán trabajando con sensibilidad, con visión de futuro, para que sus decisiones contribuyan a fortalecer el bienestar de los hogares y las próximas generaciones.