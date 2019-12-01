Con capacitación especializada en Bioética, fortalece FGE de Michoacán la profesionalización del personal pericial

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la profesionalización y actualización del personal, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, en coordinación con el área de Servicios Periciales, llevó a cabo la jornada de capacitación especializada denominada “Bioética”.

Sobre el particular área informó que dicha actividad estuvo dirigida al personal integrante de la Coordinación de Servicios Periciales y contó con la participación de 85 personas servidoras públicas, quienes recibieron conocimientos orientados a fortalecer el ejercicio de sus funciones bajo principios éticos, científicos y de responsabilidad profesional.

El objetivo de esta capacitación fue promover la aplicación de procedimientos apegados a los lineamientos y mejores prácticas forenses nacionales e internacionales, en concordancia con la política, misión y visión institucionales, así como con los requisitos establecidos en la Norma ISO/IEC 17020 y AR 3120, a fin de garantizar procesos transparentes, imparciales y con resultados confiables.

La jornada fue impartida por el antropólogo físico Raúl Leyva Osuna, especialista cuya trayectoria académica y experiencia práctica se enfocan en la osteología humana, la bioarqueología y la antropología biológica, particularmente en el registro, análisis, restauración y curaduría de materiales osteológicos, así como en la antropología forense.

Durante su intervención, se abordaron conocimientos vinculados con disciplinas como la antropología forense, paleontología, arqueotanatología y tafonomía, además de aspectos relacionados con la crisis forense en México y los procesos de búsqueda, identificación, memoria y dignificación de las personas.