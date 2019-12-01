Con apoyo del Gobierno de Morelia, productores piscícolas se preparan para la cuaresma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 14:21:48

Morelia, Michoacán; 19 de febrero de 2026.- La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, redobla su respaldo al área rural y en particular al sector piscícola, por ello, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm) realizó la entrega de alevines en la zona rural.

Un total de 4 mil 500 organismos de Trucha Arcoíris fueron trasladados y entregados en las comunidades de Loma Puerto del Tigre, El Páramo y Parritas, donde posteriormente se llevó a cabo la siembra de los mismos en los estanques.

Cabe destacar que el impacto con esta entrega fue de 1 500 kilogramos de producción, lo cual equivale a cerca de 340 mil pesos, contribuyendo así a impulsar el desarrollo piscícola en la región.

Con esta acción, los productores piscícolas se preparan para la temporada de cuaresma, debido a que la producción que resulte de la siembra de estos ejemplares se vende directamente en restaurantes o a granel, con un valor aproximado de 200 pesos por pieza.

“Seguimos refrendando el compromiso que el alcalde Alfonso Martínez tiene con las y los habitantes de las tenencias de Morelia, para que obtengan mejores ganancias económicas y el desarrollo fundamental de este sector de nuestro municipio”, destacó el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García.

Cabe resaltar que personal técnico profesional de la dirección de Desarrollo Agropecuario de la Saderm, llevó a cabo el traslado y distribución de los organismos de trucha.