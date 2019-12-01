Con apoyo del Gobernador habrá proyectos estratégicos de infraestructura para Los Reyes y la región resalta Humberto Jiménez Solís

Los Reyes, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, anunció importantes avances en materia de infraestructura regional, resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos municipales y el Gobierno del Estado, los cuales traerán desarrollo, conectividad y bienestar para las familias de Los Reyes, Tinguindín y comunidades de la región.

Tras una reunión de trabajo con la titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zaraza y la presidenta municipal de Tingüindín, Glenda Mendoza Cruz, se establecieron las obras que se harán en la región, entre ellas la infraestructura carretera Los Reyes - Sicuicho; la Sirio - Tingüindín y Tacátzcuaro - Santa Inés, por lo que el alcalde celebró estas acciones que benefician a toda la región.

Durante una reunión de trabajo sostenida en la capital michoacana, el edil de Los Reyes destacó que ya se concretaron los acuerdos para las obras carreteras, acciones largamente esperadas que fortalecerán la movilidad, el comercio y el crecimiento económico regional.

Humberto Jiménez subrayó que estos logros son fruto del trabajo en equipo y la unidad, reconociendo el respaldo del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, así como el acompañamiento de funcionarios estatales comprometidos con el desarrollo de los municipios. “Cuando venimos a Morelia venimos a trabajar, a gestionar y a tocar puertas, siempre pensando en el bienestar de nuestra gente”, expresó.

Asimismo, agradeció la colaboración de la presidenta municipal de Tinguindín, con quien se mantiene una agenda conjunta de obras y proyectos que beneficiarán a toda la región.

“La unión hace la fuerza y hoy estamos logrando que los proyectos rindan frutos y se conviertan en realidades para nuestra gente”, afirmó.

Finalmente, el presidente municipal reiteró su compromiso de seguir gestionando recursos y proyectos que impulsen el progreso de Los Reyes, y sus comunidades, asegurando que este año será de grandes resultados y muchas obras, gracias al trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.