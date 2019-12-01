Con apoyo de la ciudadanía, Bomberos de Zitácuaro entregan regalos a niños en día de Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 12:38:53

Zitácuaro, Michoacán, a 6 de enero 2026.- A través de un comunicado

Bomberos Zitácuaro informaron: “Agradecemos infinitamente a todas las personas que aceptaron ser Un Rey Mago junto a Bomberos y participaron en nuestra convocatoria”.

Gracias: Porque en medio de un mundo complicado siempre hay personas que levantan la mano y dicen presente para ayudarnos unos a otros. Hoy ustedes son nuestros Héroes

Gracias Porque hoy cientos de niños y niñas recibirán un presente que les permitirá dibujar una sonrisa en sus labios y un arcoiris en su corazón. Los Reyes Magos llegarán a muchos lugares Gracias a ti!!!