Con apoyo de la ciudadanía, Bomberos de Zitácuaro entregan regalos a niños en día de Reyes

Con apoyo de la ciudadanía, Bomberos de Zitácuaro entregan regalos a niños en día de Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 12:38:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 6 de enero 2026.- A través de un comunicado 
Bomberos Zitácuaro informaron: “Agradecemos infinitamente a todas las personas que aceptaron ser Un Rey Mago junto a Bomberos y participaron en nuestra convocatoria”.

Gracias: Porque en medio de un mundo complicado siempre hay personas que levantan la mano y dicen presente para ayudarnos unos a otros. Hoy ustedes son nuestros Héroes

Gracias Porque hoy cientos de niños y niñas recibirán un presente que les permitirá dibujar una sonrisa en sus labios y un arcoiris en su corazón. Los Reyes Magos llegarán a muchos lugares Gracias a ti!!!

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a alcalde de Cintapala, Chiapas; lo acusan de corrupción y nexos con grupos criminales
Incidencia delictiva en Querétaro capital disminuye 22% en época decembrina: SSC
Reportan desaparición de 5 menores en Jalisco
Abandonan auto tras volcar en el Surponiente, en Corregidora, Querétaro
Más información de la categoria
Prometió AMLO no endeudar a Mexico y elevó la deuda como nunca en la historia: Cada mexicano debe 137 mil pesos
Capturan a alcalde de Cintapala, Chiapas; lo acusan de corrupción y nexos con grupos criminales
Reportan desaparición de 5 menores en Jalisco
Memo Valencia Reyes anuncia querella contra Leonel Godoy Rangel por daños al honor
Comentarios