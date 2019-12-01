Con Álvarez Máynez, Dante Delgado en Michoacán, Víctor Manríquez asume liderazgo y MC se fortalece rumbo al 2027

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- En el marco de la Convención Estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González asumió formalmente la Coordinación Estatal del partido, respaldado por delegadas y delegados, liderazgos municipales, militancia histórica y la dirigencia nacional, marcando “un momento político que define el rumbo del movimiento en el estado”.

En su intervención, el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó todo su respaldo a Víctor Manuel Manríquez y a la estructura de Movimiento Ciudadano Michoacán, destacando que el estado es pieza clave en la consolidación del proyecto nacional. Además señaló que el liderazgo, la organización y la unidad demostrada en la Cuarta Convención confirman que Michoacán está fuerte y listo para asumir un papel protagónico en la nueva etapa del movimiento.

La presencia de la dirigencia nacional, encabezada también por Dante Delgado, reafirmó el respaldo al nombramiento de Víctor Manríquez como Coordinador Estatal, enviando un mensaje claro de cohesión y confianza en el trabajo territorial realizado durante el último año. “Movimiento Ciudadano se fortalece cuando los estados tienen liderazgo, organización y claridad de rumbo”, se expresó durante el encuentro.

Acompañado por el Delegado Nacional, Carlos Herrera Tello, e integrantes de la Comisión Operativa Estatal, Samanta Lozano, Óscar Escobar, Rosario Jasso, Giovanni Marcelino, Paulina Bedolla y Jimena Berthely, el dirigente estatal destacó que la etapa provisional que encabezó durante el último año no fue de transición pasiva, sino de trabajo, orden y decisiones estratégicas.

“No improvisamos ni administramos inercias; recorrimos el territorio, escuchamos a la militancia y ordenamos la casa. Hoy reafirmamos que no somos una alternativa más, somos la alternativa responsable, con estructura, con legitimidad y con rumbo claro”, subrayó.

Víctor Manuel Manríquez agradeció a su familia por el respaldo permanente, especialmente a sus hijos Didier, Leonardo y Victoria, a quienes reconoció como el impulso cotidiano para trabajar por un Michoacán más fuerte y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Durante su mensaje, destacó el crecimiento territorial del partido, al contar actualmente con diez gobiernos municipales emanados de Movimiento Ciudadano en José Sixto Verduzco, Briseñas, Tanhuato, Coalcomán, Morelos, Copándaro, Áporo, Susupuato, Charo y Chavinda, lo que demuestra que el movimiento no sólo plantea propuestas, sino que gobierna con orden, responsabilidad y resultados.

Asimismo, resaltó que por primera vez el partido cuenta con una bancada orgánica en el Congreso del Estado, integrada por las diputadas y diputados Grecia Jennifer Aguilar Mercado y Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa, además de regidoras y regidores que impulsan causas ciudadanas desde lo local.

El dirigente estatal enfatizó que Movimiento Ciudadano no entrará en dinámicas de confrontación estéril. “La gente está cansada de los pleitos y de los partidos que viven del conflicto; mientras otros atacan, nosotros organizamos; mientras otros se dividen, nosotros construimos escuchando a la ciudadanía”, expresó.

Reiteró que el movimiento de la fuerza naranja apuesta por la paridad como forma de trabajo real, no como consigna, y por la participación activa de las juventudes en la toma de decisiones. “Aquí las mujeres no cumplen cuotas, toman decisiones; aquí las y los jóvenes no cargan sillas, construyen futuro”.

Víctor Manríquez también reconoció el trabajo de exdirigentes estatales como Manuel Antúnez y Antonio Carreño, así como de liderazgos distritales y referentes municipales que han sostenido al movimiento en momentos complejos y han contribuido a su crecimiento.

Finalmente, aseguró que esta nueva etapa exige mayor carácter, responsabilidad y compromiso organizativo. “No basta con tener ideales, hay que convertirlos en estructura; no basta con decir que somos distintos, hay que demostrarlo todos los días y que se escuche claro en Michoacán y en todo el país, este movimiento tiene liderazgo, tiene territorio y tiene futuro. Movimiento Ciudadano Michoacán está listo para crecer, para competir y para gobernar Michoacán”.