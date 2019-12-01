Con 8 nuevas ambulancias, suman 28 unidades para comunidades con autogobierno: Bedolla

Charapan, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.- Durante la entrega de ambulancias a ocho comunidades indígenas con autogobierno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que estos apoyos son resultado de las conquistas alcanzadas por los pueblos originarios mediante el ejercicio de su autonomía.

Destacó que por años las comunidades tuvieron que utilizar patrullas e incluso vehículos del transporte público para trasladar a pacientes en situaciones de emergencia, lo que ponía en riesgo su vida. Por ello, subrayó que estas unidades otorgadas a las localidades de San Felipe de los Herreros, Angahuan, Carapan, Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, La Cantera, San Mateo Ahuiran y Cheranástico permitirán fortalecer la atención médica y brindar traslados oportunos y seguros.

Señaló que suman ya 28 ambulancias asignadas, las cuales ahora brindan servicio en igual número de comunidades indígenas y que, al finalizar el año, serán 60, como parte de su compromiso con los pueblos que ejercen su derecho al autogobierno.

Por su parte, el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, informó que se trata de vehículos completamente equipados, registrados en el padrón federal y que cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-034. Añadió que el personal responsable de operarlas recibirá capacitación por parte del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y aprovechamiento.

Autoridades de las comunidades beneficiadas agradecieron al mandatario estatal las gestiones y el respaldo para fortalecer los servicios de salud. “No es solo una ambulancia, es la posibilidad de salvar vidas y de tener una coordinación con pleno reconocimiento a nuestra autonomía. Reconocemos que el gobernador ha trabajado y luchado con nosotros por los derechos individuales de las comunidades indígenas”, expresó Prisciliano Rodríguez M., presidente del Concejo de San Mateo Ahuiran.

Acompañaron al gobernador José Mijail Arévalo Hernández, presidente del Concejo de San Felipe de los Herreros; Epifanía Gómez Bravo, presidenta del Concejo de Angahuan; Hugo Enrique Erape Baltazar, presidente del Concejo de Carapan; Eraclio Quinto, presidente del Concejo de Arantepacua; Rubén Ignacio Pedraza Barrera, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales; José Alfonso Hernández Bautista, presidente del Concejo de Santa Fe de la Laguna.

Asimismo, estuvieron presentes Marcos Diego, presidente del Concejo de La Cantera; ﻿﻿﻿﻿Tanganxoan Márquez Trinidad, coordinador del Concejo de Cheranástico; Orlando Aragón, director general del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la UNAM; y Jorge Gómez Ramírez, comisionado estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.