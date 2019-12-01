Con 168 millones de inversión, Gobierno de Michoacán avanza en la remodelación del Planetario: Bedolla

Morelia, Michoacán a 10 de octubre de 2026.- Después de 50 años sin recibir una intervención significativa, es decir desde su construcción, el gobierno de Michoacán avanza en la remodelación del Planetario de Morelia “Lic. Felipe Rivera”, con una inversión de 168 millones de pesos, así lo aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Indicó que la obra presenta un avance del 80 por ciento, donde se trabaja una superficie de 8 mil metros cuadrados, genera 120 empleos directos y beneficiará a casi 32 mil habitantes de la capital michoacana con un complejo de última generación que acercará la ciencia y astronomía.

Detalló que adicional al observatorio con dos telescopios, contará con siete salas interactivas, 4 aulas, museografía y un túnel que conectarán el conocimiento científico con una experiencia sensorial y lúdica, orientadas a facilitar la comprensión del universo.

Uno de los principales atractivos visuales será el pasillo con exhibición de piezas a base de LEGOS, lo que permitirá conocer el universo de una forma innovadora, creativa y que despertará el interés de la niñez, el cual contará con replica a escala de un cohete.

Ramírez Bedolla, reiteró que con la finalidad de impulsar la promoción y divulgación científica, se signará un acuerdo con la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (ENES) y el Instituto de Astrofísica, el cual permitirá que sean los expertos en la materia operar los telescopios y generar investigaciones y mejor conocimiento del espacio.