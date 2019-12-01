“Con ‘Ley Monse’ vamos contra la impunidad disfrazada de lealtad familiar en delitos graves”: Sandra Arreola

Morelia, Michoacán a 3 de diciembre de 2025.– La diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el Congreso del Estado, presentó hoy la iniciativa con carácter de decreto denominada “Ley Monse”, que busca eliminar la figura de la excusa absolutoria por parentesco en delitos graves, con el fin de impedir que familiares o allegados protejan a agresores y eviten la justicia.

La propuesta nace del caso de Montserrat Bendimes Roldán (“Monse”), joven de 20 años víctima de feminicidio en 2021, cuyo agresor, Marlon “N”, permaneció prófugo más de un año con ayuda de sus padres, quienes se ampararon en vacíos legales para evitar ser penalizados como cómplices.

“Hoy decimos basta: la lealtad familiar no puede estar por encima de la justicia. Quien oculte a un feminicida, a un violador o a cualquier criminal debe responder ante la ley, aunque sea su padre, su cónyuge o su amigo íntimo”, afirmó la diputada Arreola Ruiz durante la presentación de la iniciativa.

Michoacán se mantiene entre los estados con mayor incidencia de feminicidio a nivel nacional. Tan solo en 2024 se registraron 18 feminicidios en la entidad, según la Fiscalía General del Estado, y entre 2024 y 2025 se reportaron 1,397 delitos sexuales contra menores de edad, donde en aproximadamente el 70% de los casos el agresor es un familiar o persona cercana, según estimaciones.

La reforma al artículo 281 del Código Penal del Estado de Michoacán establece que la excusa absolutoria no aplicará cuando el encubrimiento favorezca a autores de delitos. Así, familiares, cónyuges o personas vinculadas por afecto que oculten, auxilien o entorpezcan la captura de un responsable de estos delitos serán procesados penalmente como cómplices.

La diputada Arreola Ruiz hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a apoyar esta reforma, ya que “Michoacán no puede seguir siendo refugio legal para la impunidad”. Recordó que la sociedad michoacana fue testigo del caso de la maestra Jessica Villaseñor, cuyo feminicida -hoy preso- fue respaldado por su círculo cercano de amigos y familiares en un intento por entorpecer la justicia para la víctima.

“La Ley Monse no solo es un homenaje a una joven que fue arrebatada brutalmente, es una herramienta para salvar vidas y para decirle a las mujeres y a los niños de Michoacán que su derecho a la justicia vale más que cualquier vínculo de sangre”, concluyó.