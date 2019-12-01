Comunidades indígenas recuerdan en Zirahuén a desaparecidos p'urhépecha: "Ni perdón, ni olvido"

Comunidades indígenas recuerdan en Zirahuén a desaparecidos p'urhépecha: "Ni perdón, ni olvido"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 19:17:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 18 de julio de 2026.- Bajo el grito de "Ni perdón, ni olvido", integrantes  de los pueblos p'urhépecha, otomí, matlazinca, náhuatl, yaqui y afromexicano, convocados por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), recordaron el 52 aniversario de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia p'urhépecha Guzmán Cruz.

Un día como hoy, pero de 1974, José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la extinta Dirección Federal de Seguridad, en el contexto de la llamada "guerra sucia".

El caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió el Informe de Fondo No. 12.918 donde establece que el Estado mexicano cometió delitos de lesa humanidad. Las comunidades exigen que el caso sea trasladado sin más demoras a la Corte Interamericana.

El vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán nieto y sobrino de los desaparecidos, encabezó el acto que incluyó ceremonias p'urhépechas, danzas, pirekuas y música sinfónica, con una exigencia unánime: verdad, memoria y justicia.

"En Michoacán no hay justicia para los pueblos indígenas pese al discurso oficial y los planes de justicia", denunció el CSIM, al recordar que suman más de 70 casos de indígenas desaparecidos o asesinados extrajudicialmente en la entidad.

Como parte de las actividades organizadas con motivo del 52 aniversario de la desaparición forzada de la familia Guzmán, se realizaron muestras artísticas y culturales, además de una competencia de natación en la que participaron 250 personas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a dos hombres con cerca de 10 kilos de estupefacientes en Morelia
Repartidores bloquean el Libramiento Sur de Morelia para exigir justicia por joven fallecido
Hallan a un hombre sin vida sobre el camino a El Caracol, en Villa Madero
Refuerzan operativo en Zacatecas tras hallazgo de 10 personas sin vida
Más información de la categoria
Inglaterra se queda con el tercer lugar de la justa mundialista tras vencer a Francia
Mueren dos soldados estadounidenses por ataque iraní a base en Jordania; hay otro militar desaparecido
Habitantes de Opopeo se manifiestan para exigir localización de menor desaparecido
Lunes 20 de julio, se darán a conocer resultados del examen de admisión a la UMSNH
Comentarios