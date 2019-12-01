Comunidades de Salvador Escalante rechazan autogobierno de Opopeo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 13:42:24

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- Representantes de al menos seis localidades pertenecientes a la tenencia de Opopeo, entre ellas Querendal, Tzitzipucho manifestaron su rechazo al autogobierno.

En rueda de prensa, denunciaron un presunto proceso viciado e irregular donde involucran al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y la Secretaría de Gobernación para imponer el regirse bajo usos y costumbres.

Los inconformes, que buscan permanecer bajo la administración municipal, señalan que el proceso de consulta fue manipulado y calificaron el autogobierno como una figura de "retroceso total".

Gustavo, representante de la Comunidad de La Puerta, desmintió cifras proporcionadas por el Consejo Supremo Indígena (CSIM) sobre la consulta, "Queremos desmentir que todo lo que ha dicho el CSIM, a través de todas las redes sociales, es una completa mentira. Cuando ellos dijeron que ganaron por mil 670 personas... solo de la comunidad del Querendal".

Los opositores al autogobierno aseguran que la convocatoria para la consulta no se realizó conforme a la ley interna de los pueblos y que los encargados del orden fueron presionados para firmar, "Van, los hacen firmar y es de la manera que le presentan a alguien aquí están las firmas de todos... pero nunca fuimos consultados, al menos en mi comunidad no fuimos consultados", expresó María del Querendal.

Advirtieron sobre supuestos graves riesgos si el autogobierno procede, incluyendo la falta de transparencia en el manejo de un presupuesto anual estimado en 28 millones de pesos.

Indicaron que han enfrentado intimidación directa y amenazas, "Si hay amenazas, ha habido directamente ya gente armada que ha amenazado, pero no nos vamos a rajar".