Comunidades de 39 municipios ejecutarán más de 2 mil mdp en caminos artesanales de Michoacán: Rogelio Zarazúa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 14:56:37
Morelia, Michoacán, 28 de diciembre de 2025.-Comunidades rurales e indígenas de 39 municipios administrarán directamente recursos públicos para la construcción de 95 caminos artesanales, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que este esquema busca fortalecer la autonomía comunitaria mediante la organización de asambleas y comités de obra.

La iniciativa contempla una inversión de dos mil 128 millones de pesos para la creación de 369.5 kilómetros de infraestructura vial durante 2026 y 2027. Este proyecto de caminos artesanales no solo moderniza la conectividad en las zonas de mayor necesidad, sino que garantiza que el presupuesto sea ejecutado con transparencia por los propios beneficiarios.

Entre los municipios favorecidos con esta estrategia se encuentran Aquila, Cherán, Hidalgo, La Piedad, Morelia, Paracho, Pátzcuaro, Senguio, Tacámbaro, Tepalcatepec, Tlalpujahua, Tzintzuntzan, Uruapan y Zitácuaro.

El secretario enfatizó que el Programa de Caminos Artesanales, coordinado con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, impulsa el empleo digno mediante el uso de mano de obra local. Esta labor fortalece directamente la economía regional y mejora los trayectos entre poblaciones.

Finalmente, destacó que el proyecto impacta positivamente en el desarrollo social de comunidades que históricamente han enfrentado altos niveles de marginación, garantizando un acceso más ágil y seguro a servicios básicos y mercados regionales.

