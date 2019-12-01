Comunidad Punto Naranja suma 784 descargas a dos meses de su lanzamiento en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 18:11:30

Morelia, Michoacán; 15 de julio de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, continúa impulsando herramientas tecnológicas que contribuyan a la seguridad y el acceso a servicios para las mujeres.

Tal es el caso de la aplicación Comunidad Punto Naranja, que desde su lanzamiento, el pasado 12 de mayo, ya registra 784 descargas.

La aplicación forma parte de la estrategia municipal para acercar mecanismos de atención inmediata y fortalecer la red de apoyo para las mujeres en Morelia.

La titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó la importancia de que más mujeres descarguen la aplicación y conozcan sus funciones, pues está diseñada para brindar acompañamiento y una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo.

"Queremos que cada vez más mujeres tengan esta herramienta en su teléfono. La prevención también implica contar con mecanismos accesibles que puedan utilizarse en cualquier momento y lugar", señaló.

La aplicación cuenta con un botón de alerta que, al ser activado, envía la ubicación en tiempo real para una atención inmediata. Hasta el momento, únicamente se ha registrado una activación de alerta, misma que fue atendida de manera oportuna por Policía Morelia, implementando el protocolo de respuesta.

Además, Comunidad Punto Naranja permite ubicar los más de 508 Puntos Naranja distribuidos en establecimientos y espacios capacitados del municipio, así como recibir notificaciones sobre talleres, actividades y servicios gratuitos que ofrece la Semmujeris.

Desde el Gobierno de Morelia se hace un llamado a las mujeres para descargar la aplicación y compartirla con sus redes de apoyo, contribuyendo a fortalecer una comunidad más segura e informada