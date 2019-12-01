Comunidad indígena de Crescencio Morales renueva su Concejo de Autogobierno Comunal

Comunidad indígena de Crescencio Morales renueva su Concejo de Autogobierno Comunal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 19:21:23
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Zitácuaro, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- La comunidad indígena mazahua de Crescencio Morales, perteneciente al municipio de Zitácuaro, llevó a cabo su Asamblea General para la elección de las consejerías que integrarán el Concejo de Autogobierno Comunal para el periodo 2026–2029, en un ejercicio de participación comunitaria basado en sus sistemas normativos internos.

La asamblea se realizó en el patio de la localidad de La Viguita, ubicada en la cuarta manzana, donde se registraron 3,428 habitantes de la comunidad, quienes acreditaron su pertenencia para participar en el proceso de renovación del órgano de gobierno comunitario.

Durante la jornada se registraron dos planillas para integrar el Concejo de Autogobierno Comunal. Tras el conteo de los votos emitidos por la comunidad, la planilla encabezada por Blas Medina Dolores obtuvo 2,068 votos, mientras que la planilla encabezada por Silvestre Chávez Sánchez registró 1,360 votos, resultando ganadora la primera de ellas.

El proceso contó con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), que dio seguimiento al desarrollo de la asamblea y validó el conteo de los apoyos emitidos por la comunidad, participaron el Consejero Presidente, Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, así como las Consejeras Electorales Silvia Verónica Mauricio Salazar y Claudia Marcela Carreño, presidenta e integrante de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI), quienes verificaron que el ejercicio se realizara conforme a los principios de certeza, legalidad y respeto a la libre determinación de la comunidad.

Con la realización de esta asamblea, la comunidad indígena de Crescencio Morales ratifica su forma de organización interna a través de su modelo por sus usos y costumbres.

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