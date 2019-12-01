Comuneros de Urandén urgen a Gobierno de Michoacán el apoyo con maquinaria de dragado para rescate total de manantiales

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 15:53:35

Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.– Habitantes de la Isla de Urandén solicitan de manera urgente el apoyo con maquinaria especializada para completar el rescate y mantenimiento de sus manantiales y canales, una promesa que, según ellos, lleva estancada.

Señalaron que si bien se ha realizado el rescate de 11 manantiales , los comuneros indican que los trabajos son insuficientes para el uso deportivo y la funcionalidad hídrica de la región.

Abel Quirino, presidente del consejo de la isla, y José Luis Camilo, exjefe de tenencia, explicaron que la maquinaria terrestre solo retiró el lodo de las partes laterales de los canales, pero no de la superficie.

"Al verse la superficie del agua, el canal se ve amplio, pero en la profundidad tiene 60 u 80 centímetros... Los manantiales no pueden dar el 100 por ciento para que fluya el agua", señalaron.

En entrevista indicaron que Esta poca profundidad impide la navegación con facilidad, afectando directamente la práctica del canotaje y poniendo en riesgo la salud de los manantiales, que nutren al Lago de Pátzcuaro.

Los comuneros indicaron que también están dispuestos a colaborar en las labores de dragado, pero que realizarlo de manera manual resulta difícil.

"Alrededor de la isla, lo que hizo la máquina fue sacar 7 metros de amplitud; lo que sacaban eran los cubículos grandes de tierra, pero a medias se quedó un bordo que es lo real y tiene como 50 centímetros menos todavía... que le dé vuelta a la isla, que son casi 2 kilómetros", apuntaron.