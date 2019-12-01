Comprometen Bedolla y Seimujer capacitación laboral para erradicar violencia contra la mujer en Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 12:21:37

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre del 2025.- Con el programa “EsPAZio Libre”, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), se busca brindar capacitación en centros de trabajo para que sean espacios seguros para las mujeres.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que se espera llegar a más de mil centros de trabajos certificados, con beneficio a más de cinco mil mujeres, lo que permitirá que se puedan desenvolver en espacios libres de violencia.

Enfatizó que el desarrollo económico de las mujeres debe estar marcado por sus capacidades y sueños, no debe verse truncado por la violencia en razón de género.

Ramírez Bedolla subrayó que la lucha contra la violencia de género se sostiene con acciones, persecución y cero impunidad, con el respaldo de una fiscalía y un tribunal de justicia comprometidos en ello, con calidad y visión de género, para que así sea realidad un futuro en el que las niñas y mujeres puedan vivir tranquilas y libres por sus comunidades.

Por su parte, Alejandra Anguiano González, titular de la Seimujer, recalcó que la violencia por razones de género es una herida abierta que viene de un orden que dejó a las mujeres fuera del acceso a los derechos.

Por ello, EsPAZio Libre compromete a los centros de trabajo a capacitar a sus trabajadores en igualdad sustantiva, pues no habrá paz posible mientras las mujeres sigan siendo asesinadas, desaparecidas.