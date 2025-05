"Competitividad de México es la buena mano de obra": Mauricio Kuri sobre horas laborales

Querétaro, Querétaro, 5 de mayo del 2025.- Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, reconoció que le preocupa la reducción de 48 a 40 horas en los sectores de la construcción y automotriz porque parte de la competitividad de México es la buena mano de obra.

“La reducción de horas laborales le ayuda a estados que trabajan en la formalidad como Querétaro, Nuevo León, Guanajuato y estados que no tiene formalidad ni les va ni le viene porque para ellos siguen trabajando sin salario mínimo o con el salario mínimo anterior y no cotizan ante el Seguro Social, habrá que ver lo van a hacer, me preocupa sectores como la construcción y de autopartes porque, parte de la competitividad de México es la buena mano de obra, pero atendiendo que está es una medida para ver qué es lo que sucede si las empresas logran con el sector laboral tener las misma competitividad con la menos gente en menos tiempo se va a poder manejar sin ningún problema”.

Consideró que es necesario que esta reforma se dé de manera paulatina para evitar poner en riesgo la productividad de algunos sectores económicos de la entidad.

“La competitividad es hacer más con menos y si de está forma haces lo mismo con más, es decir, metes un turno más, bajas competitividad y te sale más caro el producto”.

Dijo estar de acuerdo en que se pase más tiempo con la familia o con los amigos, pero habrá que ver qué tanto pega en Querétaro.

“Generalmente y tenemos empresas socialmente responsable, espero que se vea el tema más a fondo y que vayamos viendo porque quizás no pasa nada y tenemos la misma competitividad”.