Compesca prepara muelles y canales del lago de Pátzcuaro para Noche de Muertos

Pátzcuaro, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Como parte de los preparativos para la tradicional Noche de Muertos en Michoacán, una de las celebraciones más representativas de la entidad, la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) realizó trabajos de limpieza en la zona para manetener en óptimas condiciones los muelles y canales del lago de Pátzcuaro.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, detalló que se redoblaron los esfuerzos de limpieza y mantenimiento para garantizar la seguridad y el tránsito de embarcaciones que conectan a las comunidades de la ribera, las cuales recibirán a turistas nacionales e internacionales que acuden a vivir esta emblemática tradición purépecha.

Hernández Orozco destacó la coordinación con la capitanía de Puerto, así como con los presidentes de las cooperativas del Muelle General y de San Pedrito, y de las islas dentro del lago con quienes se revisaron los temas operativos para asegurar que los canales y muelles se mantengan en condiciones adecuadas durante las festividades.

Gracias al mantenimiento permanente y a las acciones impulsadas para el rescate del lago de Pátzcuaro, este importante cuerpo de agua está más vivo que nunca, listo para que se disfrute durante la Semana de Celebración de Noche de Muertos, del 24 de octubre al 2 de noviembre.

La Compesca invita a todas y todos los visitantes, así como a los habitantes de la región, a cuidarlo, evitar tirar basura y preservar su belleza natural, para que continúe siendo un símbolo de identidad y orgullo para Michoacán.