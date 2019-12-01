Compesca ofrecerá 140 toneladas de pescados y mariscos a bajo costo en Cuaresma 2026

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero del 2026.- En esta temporada de Cuaresma, la Comisión Estatal de Pesca (Compesca) ofrecerá 140 toneladas de pescados y mariscos a bajo costo para el beneficio de los michoacanos, así lo anunció Ramón Hernández Orozco, titular de la dependencia. Recalcó que representan descuentos importantes comparados con los precios comerciales.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal informó que para esta edición del programa participa 125 granjas acuícolas de la entidad, mismas que fungirán como punto de venta al interior del estado y se pueden conocer a través de la página de la Compesca; los ayuntamientos de Uruapan, Gabriel Zamora, Apatzingán, han confirmado su participación con distintas toneladas de producto.

En las instalaciones de la Compesca en Morelia, de lunes a viernes tendrán venta de producto de nueve a 14 horas; pero los puntos de venta operarán los días jueves y viernes en el mismo horario, se pueden conocer a través de las redes sociales de la institución.

Ramón Orozco apuntó que Michoacán produce 40 mil toneladas de pescado y mariscos al año, entre aguas interiores y 213 km de costa aproximadamente.