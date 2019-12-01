Comparte Paola Delgadillo proyectos exitosos del DIF Morelia a mujeres de Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 10:05:31

Lázaro Cárdenas, Michoacán; 09 de diciembre de 2025.- Frente a un centenar de mujeres integrantes de la Fundación Desarrollo Social y Humano, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, compartió el trabajo realizado por la paramunicipal y cómo se ha logrado trascender de las acciones de asistencia social, hacia una verdadera atención integral de la sociedad.

En compañía del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, la presidenta del DIF atendió la invitación a participar en el aniversario de la Fundación, en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Paola Delgadillo comentó que el DIF Morelia ha trabajado con visión para no quedarse solo con los programas básicos, sino hacer mucho más. Resaltó proyectos, como: Ludoteca del Bosque, Autismo Morelia, Centros Spot y próximamente el Albergue de Paso y la Casa del Adulto Mayor.

"Todo lo hacemos con el fin de construir la paz en nuestra ciudad, porque estos programas contribuyen a la reconstrucción del tejido social, a darle oportunidades a los jóvenes y construir espacios dignos para toda la familia", señaló.

La presidenta Paola Delgadillo, dijo que compartir experiencias con otros municipios permite fortalecer el trabajo diario y aportar al desarrollo de acciones sociales que beneficien a las familias michoacanas.