Comparte la FGE de Michoacán convocatoria interna para ocupar titularidades de las Direcciones de Policía de Investigación en las 10 fiscalías regionales

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) publicó una convocatoria interna dirigida a las personas servidoras públicas interesadas en ocupar la titularidad de las Direcciones de la Policía de Investigación de las fiscalías regionales de Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Apatzingán, La Piedad, Jiquilpan, Huetamo, Lázaro Cárdenas y Coalcomán.

De acuerdo a declaraciones del Fiscal General, Carlos Torres Piña, esta convocatoria forma parte de la transformación institucional, para que por medio de un ejercicio de transparencia, se premie al mérito del personal y su trayectoria profesional.

Por ello, las personas que estén interesadas en participar, deben tener una antigüedad mínima de cinco años como agentes de Policía de Investigación; así como título y cédula profesional, contar con evaluaciones de Control de Confianza vigentes, Formación Inicial para Policía de Investigación y Certificado Único Policial vigente.

Otro de los requisitos a cumplir, es no haber estados condenadas por delito doloso ni estar suspendidas, destituidas o inhabilitadas como personas servidoras públicas; no haber sido sancionadas por violencia familiar o de género, por delitos sexuales o por violencia digital, y no estar inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, manifestando además, disponibilidad para viajar y estar dispuestos a cambiar de residencia.

La documentación que se necesita, deberá ser enviada completa y en formato PDF a través del apartado “Concurso para titular de Dirección de Policía de Investigación”, disponible en el sitio institucional hasta el 28 de noviembre del presente año, en el enlace: https://www.fiscaliamichoacan.gob.mx/convocatorias_y_consultas

Asimismo, detallaron que para la revisión y evaluación se integrará una Comisión de Evaluación presidida por el Fiscal General o su representante, junto con los titulares de la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal, el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, la Dirección General de Administración y la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos. También, se conformará una Comisión Especial para Entrevistas, con la participación del Órgano Interno de Control como comisario.