Comparte Agustín Dorantes detalles de la Ley Kuri en escuela primaria de San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 15:50:34
San Juan del Río, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- Durante una reunión con padres y madres de familia de la escuela primaria Jesús Reyes Heroles en el municipio de San Juan del Río, el senador, Agustín Dorantes Lámbarri compartió detalles de la Ley Kuri que protege a niñas, niños y adolescentes del uso indiscriminado de las redes sociales, y para brindarles orientación y herramientas para que vean por el bienestar de sus hijos.

"La mejor estrategia es la comunicación. Hablen con ellos, pregúntenles, entiéndanlos, no los regañen de todo. Más bien traten de entenderlos y traten de guiarlos. Yo igual que ustedes soy papá, aunque yo soy papá de un niño muy chiquito, es bien difícil ser papá. Luego llegas bien enojado, desesperado, pero traten de ponerse en sus zapatos, traten de ser lo más empáticos posibles. Lo más importante, la mejor estrategia que pueden tener es comunicarse con ellos, entenderlos, hablar, tratar de guiarlos, no tratar de prohibirles todo, sino tratar de hacerlos entender el por qué".

Explicó que el principal objetivo de la Ley Kuri es evitar la sobre exposición de los menores a dispositivos electrónicos y acceso a redes, pues está comprobado que generan adicción, provocando ansiedad y depresión; también busca evitar los contenidos no aptos como son la pornografía y la violencia; y preveniene que los menores caigan en redes de trata o en manos de la delincuencia organizada.

Generó el diálogo con los más de 300 padres de familia del turno matutino, y repetirá el ejercicio está noche con las mamás y papás de los alumnos del turno vespertino.

En estos talleres, Agustín Dorantes les muestra a los padres de familia distintas herramientas, como es el "control parental", para que puedan supervisar la actividad de sus hijos en redes sociales y estar más pendientes de favorecerles un entorno que les permita tomar mejores decisiones para su propio desarrollo y calidad de vida.

