Comonfort recibe lo cuerpos de diez jornaleros entre lágrimas y muestras de solidaridad; perdieron la vida en accidente en la carretera Salamanca-León

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 18:14:33

Comonfort, Guanajuato, a 28 de noviembre de 2025.– Un ambiente de profundo dolor envolvió este viernes a las comunidades de Pocitos y San Antonio de los Corrales, donde los habitantes recibieron los cuerpos de los diez jornaleros que murieron en el accidente ocurrido la madrugada del jueves en la carretera Salamanca–León.

Las calles, cubiertas por viento y polvo, se llenaron de vecinos que esperaron entre lágrimas, globos blancos, cohetes y cabalgaduras. Muchos rompieron en llanto al ver llegar los ataúdes de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Las víctimas:

-De la comunidad de Pocitos:

José Andrés Lera Arellano, 38 años

Efrén Lera Arellano, 42 años

Andrés Gael Lera Godín, 14 años (hijo de José Andrés)

Eliseo Colorado Vázquez, edad no confirmada

Juan Arellano Martínez

-De San Antonio de los Corrales:

Luis Gabino Rodríguez, 18 años

José Miguel Rodríguez Gabino, 16 años

Rubén Vázquez Sosa, 40 años

Martín Pantoja, aprox. 55 años (no confirmado)

Pedro Nicolás Vázquez Espinosa, 27 años

“Vivían al día; él era el sustento”, relata madre de una de las víctimas

Reyna Espinoza, madre de Pedro Nicolás Vázquez, describió entre sollozos la rutina de su hijo, padre de dos menores, y la dura realidad laboral que enfrentaban los jornaleros:

“Vivían al día. Salían a las cuatro de la mañana y regresaban hasta las nueve o diez de la noche. A veces había trabajo, a veces no. Por eso se iban de un lugar a otro, a donde hubiera corte”.

La señora explicó que su hijo apenas tenía tres días trabajando con el grupo y que cada temporada debían desplazarse por distintos municipios o estados para poder sostener a sus familias.

Apoyo de autoridades municipales

Aunque las comunidades pertenecen a Comonfort, el alcalde de Juventino Rosas, Fidel Armando Ramírez Ruiz, acudió desde los primeros momentos para apoyar a los familiares debido a la cercanía con su municipio.

El edil informó que trasladaron a los deudos hasta Irapuato tras el accidente y que, posteriormente, se confirmó la muerte de diez personas.

Ramírez Ruiz señaló que la gobernadora cubrirá los gastos funerarios y que su administración aportará los terrenos para sepultar a las víctimas, además de apoyar a los heridos y acompañar a las familias durante el proceso.

Por su parte, el alcalde de Comonfort, Gilberto Zárate Nieves, acudió a la comunidad, donde aseguró que brindará apoyo a los deudos, aunque no ofreció detalles adicionales.