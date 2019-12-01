Morelia, Michoacán, 22 de noviembre de 2026.- Para el ciclo escolar 2027-2028, Michoacán garantiza un lugar en el bachillerato público sin examen de admisión ni promedio mínimo de secundaria. Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), informó que la estrategia “Mi Derecho, Mi Lugar Michoacán” ofrece 557 planteles de 11 subsistemas educativos para quienes cumplan con el proceso de registro.

La titular de la dependencia explicó que existen dos formas de ingresar: mediante inscripción directa en los planteles participantes o a través de una lista de preferencias para las escuelas de mayor demanda. En esta última modalidad, las y los aspirantes deberán seleccionar de tres a cinco opciones educativas, ordenadas de acuerdo con sus intereses, de las cuales un máximo de tres podrán ser de alta demanda. La asignación considerará las preferencias registradas, los espacios disponibles y criterios de equidad de género, sin que la fecha u hora de registro otorguen alguna ventaja.

Para realizar el registro por lista de preferencias, las y los estudiantes deberán contar con un correo electrónico personal vigente, CURP en formato PDF, domicilio, teléfono, datos de su secundaria y de madre, padre o tutor. Al momento de formalizar su inscripción, deberán presentar documentos como acta de nacimiento, certificado de secundaria o constancia de estudios, comprobante de domicilio y los demás requisitos establecidos en la convocatoria.

La funcionaria estatal destacó que también pueden participar quienes terminaron la secundaria en años anteriores, así como egresados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), además de personas extranjeras y personas con discapacidad.

Respecto a las fechas, precisó que el registro por lista de preferencias estará abierto hasta el 30 de junio de 2027, mientras que la inscripción directa podrá realizarse hasta el 27 de agosto de 2027. La asignación de espacios se llevará a cabo del 5 al 9 de julio y los resultados se darán a conocer el 12 de julio de 2027. Posteriormente, del 9 al 27 de agosto, las y los aspirantes deberán formalizar su inscripción en el plantel asignado. También se contempla una etapa complementaria del 30 de agosto al 17 de septiembre para quienes requieran incorporarse fuera del periodo ordinario. Finalmente, la directora invitó a consultar la información oficial que está disponible en el enlace iemsysem.michoacan.gob.mx/convocatorias.