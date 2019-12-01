COMIT proyecta caída del turismo para Semana Santa por inseguridad y manifestaciones

COMIT proyecta caída del turismo para Semana Santa por inseguridad y manifestaciones
Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 14:07:01
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Morelia, Michoacán, 15 de marzo de 2026.— Marco Antonio Saucedo Zavala, dirigente de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Sub Urbano y Foráneo (COMIT), proyectó que el sector turístico podría enfrentar una caída drástica del 70 por ciento en la afluencia de visitantes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Esta estimación surge como consecuencia directa de la afectación que los diversos temas sociales, como manifestaciones e inseguridad, han tenido sobre la actividad turística en la región. 

Saucedo Zavala señaló que esta situación ya se refleja en la disminución del servicio de tranvías turísticos, así como en las bajas reportadas en hoteles y restaurantes.

El líder transportista  enfatizó la necesidad de promover el estado, señalando que, a pesar del crecimiento previo del turismo extranjero, las alertas generadas por la situación actual están mermando la confianza de los visitantes y obligando al sector a buscar estrategias de promoción para mitigar las pérdidas proyectadas.

"Entonces tenemos que resarcir todo esto con promoción, con muchas cosas que ya la Secretaría de Turismo Federal, a través del plan Michoacán también se implementaron varios presupuestos también para Morelia y para Michoacán para que ayudar precisamente al turismo, a que venga el turismo,"apuntó el representante transportista.

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