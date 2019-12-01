Comisiones del Senado avalan con cambios Ley contra la Extorsión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 08:21:38

Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- Por unanimidad, con 33 votos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron con modificaciones el proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión.

Entre los principales ajustes está el incremento de las penas, que pasan de una propuesta inicial de 6 a 15 años de prisión, a un rango de 15 a 25 años.

Las modificaciones se realizaron únicamente al primer artículo del decreto, incorporando el aumento de sanciones y estableciendo que la aplicación de la ley deberá realizarse con pleno respeto a los derechos humanos.

También se definió que fiscalías federales y locales contarán con unidades especializadas en extorsión; mientras se crean, las unidades antisecuestro asumirán esa función.

El dictamen precisa penalidades adicionales para servidores públicos que faciliten o permitan estos delitos, quienes enfrentarán la pena base más entre tres y cinco años extra.

Asimismo, se estipulan sanciones para funcionarios que no denuncien extorsiones y para quienes introduzcan dispositivos electrónicos en centros penitenciarios sin autorización.

Finalmente, se determinó que los recursos derivados de decomisos o extinción de dominio relacionados con extorsión se destinarán preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas. El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para continuar su proceso legislativo.