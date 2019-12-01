Comisiones del Senado aplazan debate del Plan B sin fecha definida; persisten desacuerdos internos

Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.- Los presidentes de las comisiones en el Senado confirmaron el aplazamiento del debate del llamado Plan B, luego de posponer la reunión programada para analizar el dictamen. De acuerdo con la explicación del senador Óscar Cantón Zetina, la decisión se tomó con el fin de escuchar y revisar observaciones enviadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Según lo informado, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, junto con algunos consejeros, solicitó una audiencia con los legisladores, pero no pudieron asistir. En su lugar, remitieron sus comentarios por escrito, los cuales serán analizados antes de reanudar la discusión. Además, se indicó que también se recibieron observaciones por parte de gobernadores, entre ellos el de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

Bajo este argumento, el aplazamiento se presenta como un ejercicio de revisión técnica y apertura al diálogo con autoridades electorales. Incluso, se perfila una posible reunión con consejeros del INE en los próximos días para profundizar en las inquietudes planteadas.

Sin embargo, fuentes legislativas señalan que el retraso responde también a diferencias internas dentro de la coalición oficialista. El Partido del Trabajo (PT) mantiene reservas sobre diversos puntos del dictamen, particularmente en lo relacionado con la revocación de mandato, lo que ha impedido alcanzar un acuerdo.