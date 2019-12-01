Comisiones de la Cámara de Diputados discutirán este martes la reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 17:34:08

Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados convocó a sesión de comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Política Constitucional para analizar y votar la reforma electoral. La reunión está programada para mañana a las 18:00 horas.

En esta etapa, Morena contaría con los votos suficientes para aprobar el dictamen, ya que en comisiones no se requiere mayoría calificada.

Sin embargo, aún queda por observar el sentido del voto de los legisladores del PT y del PVEM, o si algunos de ellos optan por ausentarse durante la votación.

El escenario podría cambiar el miércoles, cuando la reforma se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados. En esa instancia se requiere mayoría calificada, equivalente a dos terceras partes de los votos.

En caso de que asistieran los 500 diputados, situación que rara vez ocurre, se necesitarían al menos 334 votos para aprobar la reforma. Actualmente, a Morena le faltarían 81 votos para alcanzar esa cifra, y sus aliados ya han manifestado que no respaldarán la propuesta.