Comisiones de la Cámara de Diputados discutirán este martes la reforma electoral

Comisiones de la Cámara de Diputados discutirán este martes la reforma electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 17:34:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados convocó a sesión de comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Política Constitucional para analizar y votar la reforma electoral. La reunión está programada para mañana a las 18:00 horas.

En esta etapa, Morena contaría con los votos suficientes para aprobar el dictamen, ya que en comisiones no se requiere mayoría calificada.

Sin embargo, aún queda por observar el sentido del voto de los legisladores del PT y del PVEM, o si algunos de ellos optan por ausentarse durante la votación.

El escenario podría cambiar el miércoles, cuando la reforma se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados. En esa instancia se requiere mayoría calificada, equivalente a dos terceras partes de los votos.

En caso de que asistieran los 500 diputados, situación que rara vez ocurre, se necesitarían al menos 334 votos para aprobar la reforma. Actualmente, a Morena le faltarían 81 votos para alcanzar esa cifra, y sus aliados ya han manifestado que no respaldarán la propuesta.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan sin vida a sacerdote que había sido reportado como desaparecido en Chiapas
Joven se quita la vida en un autobús en la CDMX
Rescatan a 5 migrantes que estaban privados de su libertad en Tabasco; hay 27 detenidos
Rescatan a dos personas tras colapso de edificio en la colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc
Más información de la categoria
Ecos del 8M; en Michoacán no llegaron todas; en un año han asesinado a 152 mujeres
Trump afirma que conflicto entre Estados Unidos e Irán “casi ha terminado”
Cámaras captan violento asalto contra influencer dentro de su casa en Toluca
Vuelca tráiler y deja 70 reses atrapadas en la México-Puebla
Comentarios