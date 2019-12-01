Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro entrega puente provisional en San Joaquín

Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro entrega puente provisional en San Joaquín
San Joaquín, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- Tras el colapso del puente peatonal que conectaba a la comunidad de San Juan Tetla, en el municipio de San Joaquín, la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), construyó un puente provisional de 17 metros de longitud para restablecer el paso y garantizar la movilidad de las y los habitantes, sobre el arroyo que pasa por la zona.

Con la colocación de este puente se benefician a cerca de 100 pobladores, y se refrenda el compromiso de Gobierno del Estado.

De atender de manera oportuna a las localidades serranas y mantener conectadas a las familias a través de caminos y puentes seguros y funcionales.

