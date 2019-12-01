Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro entrega puente provisional en San Joaquín

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 08:21:29

San Joaquín, Querétaro, 25 de noviembre del 2025.- Tras el colapso del puente peatonal que conectaba a la comunidad de San Juan Tetla, en el municipio de San Joaquín, la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), construyó un puente provisional de 17 metros de longitud para restablecer el paso y garantizar la movilidad de las y los habitantes, sobre el arroyo que pasa por la zona.

Con la colocación de este puente se benefician a cerca de 100 pobladores, y se refrenda el compromiso de Gobierno del Estado.

De atender de manera oportuna a las localidades serranas y mantener conectadas a las familias a través de caminos y puentes seguros y funcionales.