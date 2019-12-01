Comisión de Movilidad sin rezago: Hugo Rangel

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre del 2025.- El diputado local por el Partido del Trabajo, Hugo Rangel Vargas, señaló que la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, que preside y en la que también participa el diputado Juan Carlos Barragán, se ha consolidado, en poco más de un año, como una de las más productivas del Congreso del Estado de Michoacán.

“Recibimos la Comisión con un rezago considerable heredado de la legislatura anterior, pero nos enfocamos a darle celeridad y a poner al corriente los trabajos; hoy podemos decir que no tenemos ningún rezago”, puntualizó Rangel.

A la fecha, la Comisión de Movilidad y Comunicaciones ha presentado 34 dictámenes ante la Mesa Directiva, de los cuales 14 son con proyecto de decreto, 18 con proyecto de acuerdo y 2 iniciativas con carácter de dictamen. Cada uno de estos documentos ha sido avalado por el Pleno, lo que refleja un trabajo legislativo constante y orientado al bienestar y la calidad de vida de las y los michoacanos.

En este periodo, la Comisión ha impulsado temas de alto impacto para la transformación del sistema de transporte en Michoacán, como la descarbonización del transporte público y el planteamiento de incentivos fiscales para unidades eléctricas de producción nacional; la revisión técnica y anual de tarifas; la obligatoriedad de seguros para brindar certeza jurídica a usuarios; así como la regulación y mejora del transporte escolar.

También se han promovido medidas para prevenir la trata de menores en el transporte público, la regulación de vehículos de micromovilidad y acciones para garantizar la transparencia de tarifas en grúas y depósitos vehiculares, protegiendo así a las y los usuarios.

El trabajo encabezado por la Comisión no solo ha permitido ordenar un sector históricamente relegado, sino que ha comenzado a modificar la manera en que el Estado piensa, regula y evalúa la movilidad. Cada dictamen aprobado ha ido construyendo un andamiaje normativo que impacta directamente en la vida cotidiana: desde cómo se protegen a las infancias en el transporte público, hasta cómo se introducen criterios de innovación, justicia tarifaria y responsabilidad operativa.

La Comisión de Movilidad y Comunicaciones está impulsando una agenda que coloca a la movilidad como un derecho y como un componente estratégico del desarrollo de Michoacán.