Comisión de Movilidad logra aprobación de sanciones contra violencia en transporte

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero del 2026.- En un paso decisivo para profesionalizar el servicio público y proteger a la ciudadanía, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que sanciona de manera severa la violencia en el transporte.

Este avance legislativo fue posible gracias al trabajo de dictaminación de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, encabezada por el diputado Hugo Rangel Vargas, cuya gestión se ha caracterizado por eliminar el rezago parlamentario y dar salida técnica a temas de alta sensibilidad social que anteriormente quedaban estancados, refirió el mismo diputado.

La nueva normativa establece la suspensión de la licencia de conducir a los operadores de transporte público que participen en riñas, confrontaciones físicas o agresiones contra pasajeros, peatones o terceros. Para garantizar que la medida se aplique con total justicia, la reforma estipula que la falta debe ser plenamente comprobada mediante medios probatorios objetivos, tales como dictámenes periciales, grabaciones de video, testimonios o reportes oficiales de la autoridad, salvaguardando en todo momento el debido proceso y evitando interpretaciones subjetivas.

Asimismo, dijo, se implementa un mecanismo estricto contra la reincidencia; si un operador incurre nuevamente en actos violentos dentro de un periodo de un año, su licencia será cancelada de forma definitiva. En este supuesto, abundó, el infractor quedará inhabilitado para obtener un nuevo permiso por un periodo de un año, y su reincorporación estará condicionada a la acreditación obligatoria de un curso de 30 horas sobre manejo y control de la ira, sensibilización y educación vial. Con esto se asegura que quien regrese al servicio cuente con la estabilidad emocional necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios.

Rangel Vargas explicó que como presidente de la Comisión dictaminadora “ha priorizado una agenda de resultados, permitiendo que las iniciativas, sin importar su origen partidista, sean analizadas, robustecidas técnicamente y turnadas al Pleno con prontitud”.

Al respecto, el diputado petista subrayó que el papel de la Comisión de Movilidad es ser un puente eficiente entre las propuestas y la realidad de los ciudadanos. "Nuestra labor es dar celeridad a las leyes que la gente necesita y hoy en Michoacán nuestra ley establece mecanismos claros para sancionar a quienes incurran en actos de violencia”, concluyó el legislador.