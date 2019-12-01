Comisión de la Familia del Congreso de Michoacán, encabeza presentación del libro “Dinámicas Familiares Morelianas Contemporáneas”

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- Durante la presentación del libro “Dinámicas Familiares Morelianas Contemporáneas”, en el que se da cuenta de la forma de vida de familias que habitan la capital michoacana, la diputada Teresita de Jesús Herrera destacó la importancia de los datos que éste aporta, lo que lo convierte en una herramienta para legislar con datos, con realidad y con perspectiva humana.

“Este libro es una herramienta para académicos, autoridades municipales, estudiantes, legisladores y organizaciones civiles. Pero también es un recordatorio que detrás de cada cifra hay un nombre, una historia, un sueño y un reto cotidiano. Si los escuchamos con seriedad, podremos construir políticas públicas que realmente transformen la vida de las personas”, señaló la presidenta de la Comisión de la Familia.

En la presentación del libro editado por la Universidad Vasco de Quiroga, con apoyo del Congreso del Estado y el DIF Morelia, precisó que aun cuando la familia es ese espacio donde todo empieza y el refugio en los momentos difíciles, es también el lugar donde se sienten con más fuerza las desigualdades, los silencios y los retos que como sociedad se tienen pendientes.

“Este libro no sólo habla de carencias, también habla de esperanza. Desde la Comisión de la Familia del Congreso del Estado, este trabajo nos confirma algo fundamental: defender a las familias no puede quedarse en discursos; significa, sobre todo, escuchar y actuar”.

Ante las legisladoras Ana Belinda Hurtado Marín, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Adriana Campos Huirache y Sandra Olimpia Garibay Esquivel, la rectora de la Universidad Vasco de Quiroga, Lydia Nava Vázquez destacó que el libro muestra la realidad que viven las familias morelianas, y que con él, se busca contribuir con la generación de las políticas públicas de desarrollo, orientadas a una mejor calidad de vida, “y sobre todo, que en conjunto, podamos solucionar los problemas que enfrentan las familias”.

La coordinadora del libro, Flor de María Tavera Ramírez, detalló que el trabajo de investigación se llevó a cabo por 33 jóvenes estudiantes de distintas escuelas de la UVAQ, a un total de 406 familias morelianas, cuyos resultados fueron plasmados en seis capítulos. “Lo más valioso de esta obra es que reconoce que todas las familias importan, sus luchas, sus logros, sus cambios, sus silencios y sus esperanzas”.

Explicó que el libro visibiliza realidades que pocas veces se investigan con rigor, al hacerlo de manera metodológica; humaniza la política pública al colocar a las familias en el centro y hace propuestas de políticas públicas que permiten atender las necesidades actuales de las familias; además de que abre puerta a nuevas investigaciones y proyectos comunitarios.