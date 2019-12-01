Comisión de Derechos Humanos Indígenas y Afromexicanos emite convocatoria para “Dibujo Parlamentario 2026”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 18:03:42

Morelia, Michoacán, 15 de abril de 2026.- La Comisión de Derechos Humanos Indígenas y Afromexicanos hace una invitación para que niños michoacanos de 6 a 12 años participen en el concurso “Dibujo Parlamentario 2026”, en temas de Medio Ambiente, así como de Usos y Costumbres de su municipio.

Del 15 al 24 de abril, las niñas y niños interesados deberán elaborar un dibujo que de acuerdo con la convocatoria, será premiado el próximo 29 de abril, en el marco del Día del Niño.

Las y los participantes de 6 a 9 años de edad podrán participar con un dibujo relacionado con la protección al medio ambiente; mientras que las niñas y niños de 10 a 12 años, lo podrán hacer con un dibujo relacionado con usos y costumbres de su municipio.

Cada dibujo deberá contener título y una breve explicación; nombre completo, edad, domicilio y la comunidad a la que pertenece; además de anexar una copia de la CURP.

La convocatoria emitida por la Comisión de Derechos Humanos Indígenas y Afromexicanos, establece entre sus bases que el dibujo debe ser de creación propia y sin el uso de la tecnología, en una hoja tamaño carta; con técnica libre, pudiendo utilizar lápiz, lápices de colores o crayones.

Deberá entregarse una carta de autorización y cesión de los derechos de los trabajos en favor de dicha comisión, indicando el nombre completo y acompañado con la firma de los padres o tutores, así como un teléfono de contacto.

Tanto el dibujo como los documentos solicitados, deberán entregarse del 15 al 24 abril en las casas de enlace de la y el diputado Eréndira Isauro Hernández y Conrado Paz Torres; o enviarlos escaneados o en fotografía en alta resolución y a color al correo electrónico: [email protected], o al número celular 44 33 78 05 00.

La evaluación y los resultados se darán a conocer a través de las redes sociales de los legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos Indígenas y Afromexicanos el día 27 de abril próximo.

Cabe destacar que las niñas y niños, en ambas categorías, serán premiados con primer, segundo y tercer lugar. A los ganadores del primer sitio, les será entregados una bicicleta, una tablet y un kit de dibujo; a los del segundo, una tablet y un kit de dibujo; y a los del tercer sitio, un kit de dibujo.