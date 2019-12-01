Comisión de Búsqueda de Michoacán se prepara para mudarse a nuevas instalaciones en enero y ampliar su equipo para cubrir Zamora y Uruapan

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 17:41:05

Morelia, Michoacán, a 23 de diciembre del 2025.- Para principios del próximo año, la Comisión de Búsqueda de Personas en Michoacán, contará con nuevas oficinas.

Al respecto Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión, detalló que el proveedor entregará las instalaciones en enero, pero el traslado formal y el inicio de operaciones completas en la nueva sede se proyecta para el mes de marzo, debido a la necesidad de finalizar las conexiones eléctricas e hidráulicas, obras que se contemplan dentro del presupuesto del subsidio 2026.

El nuevo complejo permitirá centralizar las oficinas administrativas , manteniendo la oficina de búsqueda de la colonia Prados Verdes como sede para la zona norte de la capital michoacana.

Tapia Navarrete, detalló que también se planea establecer dos sedes colaterales en los municipios de Zamora y Uruapan.

Esta reestructuración de infraestructura viene acompañada de una expansión en la plantilla laboral, que actualmente asciende a 35 personas multidisciplinarias en las áreas de vinculación, análisis de contexto y búsqueda.

Para apoyar la diversificación de la comisión hacia las nuevas zonas de cobertura (Zamora y Uruapan), se contratarán dos miembros adicionales para el equipo. Asimismo, se reforzará el área de búsqueda con personal especializado en búsqueda forense.