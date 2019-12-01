Comisión de Administración del Poder Judicial de Michoacán, base estratégica para la eficiencia operativa y disciplina financiera

Comisión de Administración del Poder Judicial de Michoacán, base estratégica para la eficiencia operativa y disciplina financiera
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 13:12:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- Durante 2025, la Comisión de Administración del Órgano de Administración Judicial consolidó una gestión estratégica orientada a garantizar la eficiencia operativa, la disciplina financiera y la transparencia institucional del Poder Judicial de Michoacán.

En cumplimiento de sus atribuciones, a partir del 15 de septiembre que se instaló, celebró 4 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias. De manera complementaria, el Comité de Adquisiciones realizó 10 sesiones; el Comité de Obras Públicas, 6; y se emitieron 7 licitaciones públicas, cuyos actos fueron transmitidos en vivo, fortaleciendo la rendición de cuentas.

A través de la Dirección de Administración se ejerció un presupuesto de $1,730,902,038.00 pesos bajo criterios de austeridad y responsabilidad, concluyendo el ejercicio fiscal sin ampliaciones presupuestales. Se realizaron adecuaciones y mantenimiento de espacios jurisdiccionales, se atendieron más de 2,800 solicitudes operativas, se gestionaron jubilaciones y pensiones, y se efectuaron 15,791 envíos de correspondencia, asegurando la continuidad de los servicios judiciales.

La Dirección de Planeación Institucional impulsó la actualización normativa, el diseño de indicadores estratégicos y la integración de la Matriz de Indicadores de Resultados para el ejercicio 2026, además de participar en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CEDETIC) brindó soporte tecnológico continuo a los órganos jurisdiccionales y administrativos e impulsó proyectos orientados a la modernización, eficiencia operativa y fortalecimiento institucional. Entre otras acciones, desarrolló los sistemas de información para hacer posible la transición a la nueva estructura organizacional, un nuevo sistema para las Salas Regionales integrando un buzón electrónico y una Oficialía de Partes Virtual que coadyuvó a una operación de las Salas sistemática y eficiente.

La Unidad de Psicología brindó atención especializada en 1,602 asuntos, participó en más de 1,000 audiencias y evaluaciones y benefició a más de 1,500 personas. La Unidad de Trabajo Social intervino en 1,211 asuntos en materia familiar, elaboró 817 dictámenes y realizó más de 1,150 visitas domiciliarias, consolidando una justicia con enfoque humano. La Unidad de Transparencia mantuvo 100% de cumplimiento en obligaciones, publicó más de 50 mil sentencias y atendió 284 solicitudes de información, fortaleciendo una justicia abierta y accesible.

Por su parte, la Contraloría Interna realizó 29 auditorías, 24 inspecciones y recibió más de 5,000 declaraciones patrimoniales y de intereses, reforzando los mecanismos de vigilancia y legalidad.

El próximo jueves 19 de febrero el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, rendirá su primer Informe de Actividades, en el que dará a conocer detalles de esta y más información. Sigue la transmisión en vivo por las redes sociales del Poder Judicial de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a 50 años de prisión a cada integrante de célula dedicada al secuestro en León
Encuentran fosa clandestina con seis cuerpos en Paraíso, Tabasco
Para prevenir extracción ilegal de agua en el lago de Pátzcuaro, Michoacán, la GC mantiene acciones operativas
Identifican a hombres ejecutados en Senguio, Michoacán
Más información de la categoria
Captan en video a militares golpeando y amenazando a joven por más de 10 minutos en Peribán, Michoacán
Aseguran aeronave cargada con más de 500 kilos de estupefacientes en Oaxaca
Aprehenden en CDMX a segundo implicado en homicidio de intérpretes michoacanos y su hija
Sheinbaum anuncia iniciativa para eliminar pensiones millonarias a funcionarios de confianza
Comentarios