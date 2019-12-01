Comisión de Administración del Poder Judicial de Michoacán, base estratégica para la eficiencia operativa y disciplina financiera

Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- Durante 2025, la Comisión de Administración del Órgano de Administración Judicial consolidó una gestión estratégica orientada a garantizar la eficiencia operativa, la disciplina financiera y la transparencia institucional del Poder Judicial de Michoacán.

En cumplimiento de sus atribuciones, a partir del 15 de septiembre que se instaló, celebró 4 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias. De manera complementaria, el Comité de Adquisiciones realizó 10 sesiones; el Comité de Obras Públicas, 6; y se emitieron 7 licitaciones públicas, cuyos actos fueron transmitidos en vivo, fortaleciendo la rendición de cuentas.

A través de la Dirección de Administración se ejerció un presupuesto de $1,730,902,038.00 pesos bajo criterios de austeridad y responsabilidad, concluyendo el ejercicio fiscal sin ampliaciones presupuestales. Se realizaron adecuaciones y mantenimiento de espacios jurisdiccionales, se atendieron más de 2,800 solicitudes operativas, se gestionaron jubilaciones y pensiones, y se efectuaron 15,791 envíos de correspondencia, asegurando la continuidad de los servicios judiciales.

La Dirección de Planeación Institucional impulsó la actualización normativa, el diseño de indicadores estratégicos y la integración de la Matriz de Indicadores de Resultados para el ejercicio 2026, además de participar en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CEDETIC) brindó soporte tecnológico continuo a los órganos jurisdiccionales y administrativos e impulsó proyectos orientados a la modernización, eficiencia operativa y fortalecimiento institucional. Entre otras acciones, desarrolló los sistemas de información para hacer posible la transición a la nueva estructura organizacional, un nuevo sistema para las Salas Regionales integrando un buzón electrónico y una Oficialía de Partes Virtual que coadyuvó a una operación de las Salas sistemática y eficiente.

La Unidad de Psicología brindó atención especializada en 1,602 asuntos, participó en más de 1,000 audiencias y evaluaciones y benefició a más de 1,500 personas. La Unidad de Trabajo Social intervino en 1,211 asuntos en materia familiar, elaboró 817 dictámenes y realizó más de 1,150 visitas domiciliarias, consolidando una justicia con enfoque humano. La Unidad de Transparencia mantuvo 100% de cumplimiento en obligaciones, publicó más de 50 mil sentencias y atendió 284 solicitudes de información, fortaleciendo una justicia abierta y accesible.

Por su parte, la Contraloría Interna realizó 29 auditorías, 24 inspecciones y recibió más de 5,000 declaraciones patrimoniales y de intereses, reforzando los mecanismos de vigilancia y legalidad.

El próximo jueves 19 de febrero el magistrado presidente, Hugo Gama Coria, rendirá su primer Informe de Actividades, en el que dará a conocer detalles de esta y más información. Sigue la transmisión en vivo por las redes sociales del Poder Judicial de Michoacán.