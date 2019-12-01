Comienza veda para candidaturas a COPACO; incumplir puede costar el registro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 18:37:57

Ciudad de México, 18 de abril de 2026.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que inició la veda para la promoción de candidaturas a las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), por lo que del 17 de abril al 3 de mayo queda prohibido realizar cualquier acto de difusión, y su incumplimiento podría derivar en la cancelación del registro.

De acuerdo con el organismo electoral, los actos de promoción debían concluir tres días antes del inicio de la votación digital. Por ello, durante el periodo señalado no se permitirá la difusión de perfiles, propuestas o proyectos, y las candidaturas que no respeten la disposición podrán ser sancionadas.

El IECM recordó que, conforme a la Convocatoria Única, la etapa de promoción se llevó a cabo del 2 al 16 de abril de 2026, lapso en el que las personas candidatas pudieron difundir sus planteamientos con base en lo establecido en el Reglamento de Propaganda del instituto.

Durante ese periodo, la difusión se realizó con recursos propios y sin rebasar el tope de 24 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 2 mil 815.44 pesos, siendo las personas candidatas responsables del contenido de los materiales difundidos.

Asimismo, el instituto indicó que, una vez concluida la etapa de promoción, debe retirarse toda la propaganda publicada en medios digitales o electrónicos, y se suspende cualquier tipo de publicidad del 17 de abril al 3 de mayo.

El IECM señaló que la veda electoral busca garantizar condiciones de equidad en la contienda, evitar ventajas indebidas entre candidaturas y proteger la libertad del voto, permitiendo a la ciudadanía reflexionar y decidir sin presiones.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a las personas candidatas a respetar los tiempos y reglas establecidos, con el fin de asegurar un proceso con legalidad, transparencia y certeza en la elección de las COPACO.