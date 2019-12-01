Comienza regulación de celulares en escuelas: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- La regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas es una medida a favor del aprendizaje, la salud mental y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, afirmó Gaby Molina, al destacar que este día entraron en vigor los lineamientos federales que buscan fortalecer los procesos pedagógicos y recuperar la atención como una condición fundamental en las aulas.

La exsecretaria de Educación y presidenta de PAR:ES señaló que limitar el uso de estos dispositivos durante las clases y los recesos, en primaria y secundaria, permitirá reducir distractores, favorecer la concentración y fortalecer la interacción entre estudiantes y docentes. Explicó que la atención sostenida es indispensable para procesos cognitivos como la memoria, la comprensión, el razonamiento y la capacidad de resolver problemas.

Destacó que esta regulación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también atiende una preocupación creciente por los efectos del uso excesivo de pantallas en la salud mental y el bienestar de las juventudes, asociado con problemas de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y dificultades de atención. Recordó que en la consulta nacional con docentes se identificaron afectaciones en la concentración y la regulación emocional dentro de las aulas, en las que influía el uso de los dispositivos móviles.

Gaby Molina hizo un llamado a docentes, directivos, madres, padres de familia y estudiantes a asumir estos lineamientos como un compromiso compartido, como una oportunidad para fortalecer la convivencia, el diálogo y el aprendizaje. Subrayó que la tecnología debe ser una herramienta al servicio de la educación, para que las escuelas sigan siendo espacios donde se estimule la imaginación y el pensamiento crítico. Aquí se pueden consultar la normativa: https://sidof.segob.gob.mx/notas/5799247?utm_source=chatgpt.com