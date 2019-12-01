Comienza entrega de Viviendas del Bienestar en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 07:28:32

Los Mochis, Sinaloa, a 4 de noviembre 2025.- La primera entrega de viviendas del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar iniciará este mes de noviembre en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, en donde se entregarán 232 casas en los fraccionamientos Nuevo Horizonte y Virreyes.

Lo anterior lo confirmó el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de la entidad, Omar Alejandro López Campos, durante la conferencia semanera encabezada por el gobernador Rubén Rocha Moya.

“La segunda quincena de noviembre es cuando vamos a estar en condiciones de hacer la entrega de la primera etapa de vivienda, que son 232 de un complejo de vivienda vertical en Ahome”, señaló el secretario.

El funcionario estatal explicó que esta es la primera etapa del programa en Sinaloa, mientras que en una segunda fase se entregarán más viviendas en los municipios de Concordia, El Fuerte y Choix, donde actualmente continúan las obras de construcción.

Además, López Campos detalló que a esa entidad le corresponden 36 mil viviendas dentro del plan nacional impulsado por el gobierno federal.