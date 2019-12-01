Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 15:19:17

Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) en coordinación con la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi), informa que este año se superaron las expectativas del Buen Fin mediante una derrama económica cercana a los 120 millones de pesos.

Estos resultados reafirman la labor del gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que apuesta por la proyección y el orden de nuestra ciudad para hacer crecer el turismo y la economía.

Caber recordar que durante El Buen Fin 2025 se registró una derrama económica de 96 millones de pesos. De manera que la cifra cercana a los 120 millones de este año representa un aumento del 25%.

En ese sentido, la Secretaría de Fomento Económico destacó el trabajo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), al ofrecer atractivos productos y promociones que se ganaron la confianza de la ciudadanía y rebasaron las expectativas para este año.

Durante los cinco días de la jornada comercial llevada a cabo del 13 al 17 de noviembre, los diversos establecimientos afiliados a la Covechi registraron una importante actividad económica, gracias a las promociones y descuentos aprovechados por las familias morelianas que pudieron hacer más y mejores compras sin afectar a su bolsillo.

Cabe mencionar que dicha derrama económica representa una oportunidad para los negocios locales, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas con el incremento de sus ventas, la conservación de empleos y la circulación de recursos.

El Gobierno de Morelia refrenda que continuará en colaboración con el sector empresarial y la Covechi, representada por su presidente Alfonso Guerrero Guadarrama, para fomentar el dinamismo comercial y generar las condiciones para el desarrollo económico de nuestra ciudad.