Comerciantes cierran negocios ante marcha del 2 de octubre en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 17:29:23

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2026.- Ante el paso de la marcha conmemorativa por el 2 de octubre, diversos comerciantes del Centro Histórico de Morelia decidieron cerrar temporalmente sus establecimientos como medida preventiva, mientras el contingente estudiantil avanza por las calles del primer cuadro.

La presencia de los manifestantes generó precaución entre algunos locatarios, quienes optaron por bajar las cortinas de sus negocios ante la posibilidad de que pudieran registrarse actos vandálicos durante el recorrido.

Los estudiantes continúan su desplazamiento por el Centro Histórico entre consignas como “¡2 de octubre no se olvida!”, en una movilización que hasta el momento se mantiene sin incidentes.

De manera paralela, elementos de seguridad y vialidad permanecen desplegados en distintos puntos de la zona, donde se realizan cortes momentáneos a la circulación para facilitar el avance del contingente.

Hasta ahora no se han reportado daños a establecimientos ni actos vandálicos relacionados con la marcha.