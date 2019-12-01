Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 13:29:54

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- Entre porras, bandas de guerra, pirámides humanas y el colorido de los trajes tradicionales, miles de familias michoacanas se dieron cita sobre la avenida Madero de Morelia para disfrutar del Desfile Cívico Deportivo por el 116 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presenció el recorrido de los contingentes que inició en punto de las 10:15 horas, saludando a las y los 2 mil 612 participantes que durante la mañana llenaron de energía el primer cuadro de la capital michoacana.

Desde temprana hora, niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores ocuparon banquetas y gradas a lo largo de la avenida principal del Centro Histórico para aplaudir las rutinas acrobáticas, exhibiciones deportivas y tablas rítmicas preparadas por instituciones educativas de distintos niveles.

Participaron también agrupaciones deportivas, asociaciones de charros y corporaciones de auxilio y seguridad pública, quienes mostraron su disciplina y coordinación ante el entusiasmo de los asistentes, consolidando esta fecha como uno de los encuentros familiares más arraigados en la ciudad.

Al concluir el desfile a las 11:25 horas, el director de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Raúl Morón Vidal, dio el parte oficial al mandatario. Informó que en total participaron 2 mil 612 personas, 56 vehículos y 100 motocicletas, entre ellos 12 personas entre los contingentes de autoridades, 42 medallistas michoacanos y 203 elementos de la 21 Zona Militar.

Así como 648 participantes de educación media superior, 880 de educación superior, 471 de dependencias oficiales, 120 de asociaciones y un contingente extraescolar de 200 personas.