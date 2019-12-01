Colombia reanudará el suministro de electricidad a Ecuador en medio de la sequía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 20:01:11

Quito, Ecuador, 16 de octubre de 2026.- Ecuador volverá a recibir electricidad de Colombia para hacer frente a la escasez de energía que afecta al país debido a la falta de lluvias y a la disminución de la capacidad de sus hidroeléctricas, informó este viernes el presidente Daniel Noboa.

El mandatario ecuatoriano agradeció a su homólogo colombiano, Abelardo De la Espriella, por reanudar el envío de energía, luego de que Colombia suspendiera nuevamente el suministro en septiembre, debido a la sequía relacionada con el fenómeno de El Niño, que también afecta a su sistema eléctrico.

El suministro había sido interrumpido inicialmente en enero, en medio de las tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países, y se restableció en julio.

Ante la falta de electricidad, Ecuador ordenó hace tres semanas que las medianas y grandes industrias suspendieran el consumo de la red eléctrica hasta tres días por semana y utilizaran sus propias plantas de generación térmica.

A través de su cuenta de X, Noboa señaló que los países vecinos deben apoyarse en momentos difíciles y aseguró que Ecuador también respaldará a Colombia cuando enfrente una situación similar.