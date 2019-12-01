Colocan primera piedra del Centro Integral de Autismo en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 15:22:02

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Con una inversión municipal de 32.5 millones de pesos, la capital del estado da un paso decisivo hacia la inclusión al colocarse la primera piedra del nuevo Centro Integral de Autismo, un proyecto que busca posicionar a Querétaro como referente nacional en empatía, solidaridad y atención a la neurodivergencia, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

El alcalde subrayó que la misión de este espacio es dotar de herramientas y oportunidades reales a la niñez con autismo para que puedan alcanzar su pleno desarrollo, cumplir sus metas y vivir con autonomía y felicidad.

“Que este Centro tenga como objetivo dar las herramientas y las oportunidades para que puedan demostrar todo lo que pueden lograr para su comunidad, para su ciudad, para su estado, pero para ellos mismos. La administración pública debe actuar como facilitadora para respaldar la labor de las y los especialistas”.

Recordó que el proyecto ha recibido el respaldo de los distintos niveles de gobierno e instituciones sociales.

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, reconoció la iniciativa de colocar este sector prioritario en el centro de la agenda pública, reiterando que el DIF Estatal se sumará al municipio para impulsar políticas que respeten la neurodiversidad y fomenten una cultura de tejido social incluyente.

Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, detalló que el inmueble funcionará como un nodo especializado donde convergerán servicios de evaluación, intervención, orientación y acompañamiento integral tanto para las personas autistas como para sus familias.

Afirmó que el surgimiento de este centro se cimenta en los avances del programa municipal De Mil Colores, un padrón a través del cual se han registrado 2 mil 27 personas con autismo o posible diagnóstico (mil 254 con diagnóstico confirmado); 877 cordones de identificación entregados a las familias; 62 personas atendidas de manera directa mediante terapias de lenguaje y 15 jornadas de capacitación impartidas en beneficio de mil 894 ciudadanos.

Ángel Herrera Ramírez, titular de la Secretaría de Obras Públicas, informó que el edificio constará de dos niveles diseñados específicamente para satisfacer las necesidades terapéuticas de los usuarios.

“El complejo albergará cubículos para terapias diversas, oficinas administrativas, salas de calma, áreas de valoración médica y psicológica, además de espacios destinados a terapia cognitivo-conductual, integración sensorial, metodologías especializadas y terapia de lenguaje, todo bajo un diseño arquitectónico pensado para garantizar la seguridad de los usuarios”.