Colocan barra de contención tras accidentes en desnivel en la colonia Los Sauces de la capital queretana 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 20:40:49
Querétaro, Querétaro, a 4 de febrero de 2026.- Desde la mañana de este miércoles, personal de Servicios Públicos y de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro comenzó los trabajos para la colocación de una barra de contención sobre la avenida Revolución, a la altura de la colonia Los Sauces, luego de que en días pasados se registraron incidentes en los que conductores bajaron por un desnivel que no está habilitado para el acceso de vehículos. 

“Y es que, a decir de vecinos, estos percances son recurrentes a la altura de la calle Vigo, donde aún no se sabe si es un tema de la aplicación para vehículos o un error humano, el que hace que se tome este sitio para tratar de bajar al desnivel de la calle Atenas”, dijo.

A este respecto, el secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, Pedro Manuel Ángeles Luján, señaló que ya se tienen los trabajos iniciados para atender este reporte y evitar riesgos para la población.

“Lo que nos instruyó el Presidente, con base a estos dos vídeos que estuvieron circulando, es poner una señalética, que ya se instaló. Instalamos vallas, color naranja, que son visibles y donde adentro tienen arena para que no se puedan mover; a través de Obras Públicas se va a instalar una valla de contención; esto realmente es lo que se va a estar trabajando, ya el dispositivo ya está, ya no podría bajar ningún vehículo por ahí”.

