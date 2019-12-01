Colegio de Bachilleres Plantel Huetamo merece estar mas bonito: Pablo Varona 

Huetamo, Michoacán, a 29 de octubre de 2026.- En el marco de las celebraciones por los primeros 43 años de vida académica del Colegio de Bachilleres Plantel Huetamo, el alcalde Pablo Varona dio arranque a la remodelacion de su plancha cívica, bajo el techumbre que tambien realizó esta administración.

Su patio civico se.encuentra en malas condiciones, con áreas levantadas por las raíces de los árboles, lo cual ha provocado varios desniveles que han causado algunos incidentes entre los estudiantes e incluso el cuerpo de docentes.

Al dirigirse a los alumnos y maestros, el presidente Pablo Varona recordó su paso por esta institución y que desde entonces han sido pocos los cambias en su infraestructura, por lo que es importante que los muchachos se sientan orgullosos de su escuela y pronto se verá diferente con estas obras que se iniciaron.