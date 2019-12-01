Colegio de Arquitectos de Querétaro apoya proyecto ferroviario del Tren México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:51:26
Querétaro, Querétaro, a 23 de enero 2026.- Gilberto Cabrera Palacios, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, manifestó la disposición del gremio para colaborar en el proyecto ferroviario que impulsa el cuerpo de ingenieros militares, así como en las obras de modernización que iniciarán en la entidad a partir del próximo lunes por la construcción del tren México-Querétaro.

Recordó que el Colegio presentó una solicitud de colaboración que fue recibida de manera positiva por las autoridades militares, aunque aún no han recibido respuesta formal sobre la participación que podrían tener.

Respecto al inicio de las obras de ampliación del puente de Corregidora, Cabrera consideró que se trata de un proceso inevitable de modernización:

“Las ciudades han evolucionado: de carretas y caballos a automóviles, y ahora a nuevas vías férreas. Aunque habrá molestias temporales, creemos que será benéfico para el estado”.

Adelantó que el Colegio de Arquitectos anunció que este año realizará un estudio urbano para ponerlo a disposición de las autoridades, como ejercicio didáctico y de propuesta de soluciones. Dicho análisis contemplará los efectos positivos y negativos que podría generar la ubicación de la estación ferroviaria, con el objetivo de transformar los retos en oportunidades mediante creatividad e ingeniería urbana.

“El proyecto que prepara el Colegio se encuentra en fase de planeación y se desarrollará entre julio y diciembre de este año. Su propósito es ofrecer soluciones específicas a problemas urbanos en todos los municipios de Querétaro, como una contribución técnica y ciudadana al desarrollo de la región”.

