Colaboración entre comerciantes y autoridades de la SSPMQ ha permitido la detención de dos personas por el delito de robo en el Mercado Escobedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 17:33:23

Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2026.- La colaboración entre comerciantes y autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública ha permitido la detención de dos personas señaladas por robo en el Mercado Escobedo, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en estos espacios de compra.

De acuerdo con el titular de la dependencia municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, la instrucción del presidente municipal, Felifer Macías Olvera ha sido mantener un acercamiento constante con los liderazgos de mercados, tianguis y rutas comerciales con el objetivo es consolidar una red de comunicación inmediata entre locatarios y autoridades, que permita prevenir delitos y actuar sin poner en riesgo a la ciudadanía.

“Tenemos una red entre los comerciantes que, cuando se suscita algo, inmediatamente se comunican con nosotros, a la par de que tratan de llevar a cabo alguna medida preventiva”.

Destacó que, gracias a esta coordinación, hace dos días se la detuvo de un hombre y una mujer, quienes fueron acusados directamente por una víctima de haberle sustraído sus pertenencias.

Afirmó que actualmente no existen denuncias por farderismo o robo hormiga en el Mercado Escobedo, prácticas que, según los líderes de los locatarios, han comenzado a erradicarse con el paso del tiempo.

“Hoy podemos invitar a todos los ciudadanos a que vengan: es un mercado seguro, es un tianguis seguro”.

Además de los recorridos permanentes de Seguridad Pública, Protección Civil e Inspección, los comerciantes han asumido un papel activo en la vigilancia, conformando una red ciudadana que alerta de manera inmediata cualquier situación irregular.

Esta estrategia, dijo, ha permitido que, en ocasiones anteriores, también se lograran detenciones gracias a la respuesta conjunta entre autoridades y locatarios.

La intención, subrayó, es seguir reforzando los lazos de colaboración para inhibir cualquier conducta de riesgo y garantizar que los mercados continúen siendo espacios seguros, especialmente en temporadas de alta afluencia como la llegada de los Reyes Magos.