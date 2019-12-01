Colaboración entre comerciantes y autoridades de la SSPMQ ha permitido la detención de dos personas por el delito de robo en el Mercado Escobedo

Colaboración entre comerciantes y autoridades de la SSPMQ ha permitido la detención de dos personas por el delito de robo en el Mercado Escobedo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 17:33:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2026.- La colaboración entre comerciantes y autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública ha permitido la detención de dos personas señaladas por robo en el Mercado Escobedo, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en estos espacios de compra.

De acuerdo con el titular de la dependencia municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, la instrucción del presidente municipal, Felifer Macías Olvera ha sido mantener un acercamiento constante con los liderazgos de mercados, tianguis y rutas comerciales con el objetivo es consolidar una red de comunicación inmediata entre locatarios y autoridades, que permita prevenir delitos y actuar sin poner en riesgo a la ciudadanía.

“Tenemos una red entre los comerciantes que, cuando se suscita algo, inmediatamente se comunican con nosotros, a la par de que tratan de llevar a cabo alguna medida preventiva”.

Destacó que, gracias a esta coordinación, hace dos días se la detuvo de un hombre y una mujer, quienes fueron acusados directamente por una víctima de haberle sustraído sus pertenencias.

Afirmó que actualmente no existen denuncias por farderismo o robo hormiga en el Mercado Escobedo, prácticas que, según los líderes de los locatarios, han comenzado a erradicarse con el paso del tiempo. 
“Hoy podemos invitar a todos los ciudadanos a que vengan: es un mercado seguro, es un tianguis seguro”.

Además de los recorridos permanentes de Seguridad Pública, Protección Civil e Inspección, los comerciantes han asumido un papel activo en la vigilancia, conformando una red ciudadana que alerta de manera inmediata cualquier situación irregular. 

Esta estrategia, dijo, ha permitido que, en ocasiones anteriores, también se lograran detenciones gracias a la respuesta conjunta entre autoridades y locatarios.

La intención, subrayó, es seguir reforzando los lazos de colaboración para inhibir cualquier conducta de riesgo y garantizar que los mercados continúen siendo espacios seguros, especialmente en temporadas de alta afluencia como la llegada de los Reyes Magos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cadáver desmembrado en las inmediaciones de la carretera Morelia-Uriangato de Cuitzeo, Michoacán 
Sujeto última a tiros a su mamá en la localidad de Arroyo Colorado de la tenencia de Santiago Undameo de Morelia, Michoacán; el homicida fue detenido
Sigue prohibida la venta de pirotecnia en los mercados del municipio de Querétaro: Francisco Ramírez
Muere hombre atropellado y lo abandonan a su suerte en Apatzingán, Michoacán 
Más información de la categoria
Militares cubanos de élite cuidaban a Maduro: 32 murieron en operativo de EEUU y queda al descubierto quién sostenía al régimen 
Denuncian choferes de transporte municipal de Querétaro despidos injustificados 
PRI Michoacán: Memo Valencia Expone Busto de Hipólito Mora y Denuncia
Barragán el puntero a la alcaldía de Morelia en 2027
Comentarios