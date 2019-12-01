Colabora USEBEQ con la Fiscalía por investigación de maestros defraudados en Querétaro

Querétaro, Qro., 16 de abril de 2026.- La coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, lamentó el supuesto fraude reportado por docentes, por lo que se iniciaron investigaciones por afectaciones patrimoniales, y no se solapará este tipo de acciones.

Aseguró que se trabaja de la mano con la Fiscalía General de Estado de Querétaro, por lo que los docentes afectados ya han ido interponer su denuncia, además, la USEBEQ dotará de la información y documentación que sea necesaria para la carpeta de investigación que se habrá para el proceso.

“Es muy lamentable los hechos que están ocurriendo con mis compañeros, maestros y maestras; es muy lamentable que personas, supuestamente, hayan afectado su patrimonio y los hayan dañado en este tema, yo les quiero compartir que estos hechos ya están en la Fiscalía, ellos (los maestros) ya han puesto su denuncia, efectivamente, nosotros como institución vamos a coadyuvar en todo momento con la información que nosotros esté solicitando la Fiscalía”, dijo.

Recalcó que no se permitirá ningún tipo de encubrimiento dentro de la institución en caso de detectarse irregularidades, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación por parte de la Contraloría del estado.

“No vamos a solapar ni vamos a encubrir ni vamos a cuidar a nadie ante el hecho que se ha dado en dañar a los maestros y maestras en Querétaro; también les quiero compartir que ya se abrió una carpeta de investigación en la Contraloría del estado, porque queremos deslindar la participación de cualquier funcionario público metido en este tema”.

Aseguró que se respetará la investigación que se realice por parte de las autoridades correspondientes, y se solidarizó con los docentes y el Magisterio queretano.